Da Napoli: “Vecino? DeLa lo vuole in prestito a zero e con diritto. E inoltre l’Inter deve…”

Matias Vecino resta in uscita dall’Inter e il Napoli continua a corteggiarlo, forte del sì del giocatore. Ma il club nerazzurro vuole cedere l’uruguaiano in prestito con diritto di riscatto, condizione che non trova concorde De Laurentiis. Spiega infatti Radio Marte: “Il club azzurro vuole il giocatore in prestito a zero euro. Inoltre, vuole che l’operazione venga impostata su un diritto e non obbligo di riscatto.

Inoltre, l’Inter dovrebbe partecipare al pagamento dello stipendio per quest’anno. E’ un’operazione fattibile, ed il Napoli, se non vende Kalidou Koulibaly, potrà fare soltanto operazioni di questo tipo. Un giocatore delle caratteristiche della mezzala dell’Inter, al Napoli, serve come il pane. Il centrocampista, però, al Napoli non serve subito, perché ne ha già cinque in rosa: per questo può aspettare e concentrarsi intanto su altri ruoli”.

