Inter, quante partite: rotazioni obbligate. Bologna? Tre dubbi per Inzaghi

Bologna-Inter darà il via ad un vero e proprio tour de force per i nerazzurri. Saranno quindi obbligatorie per Simone Inzaghi diverse rotazioni visto che si giocherà praticamente ogni tre giorni. E già in vista del Dall'Ara, scrive La Gazzetta dello Sport, il tecnico ha qualche dubbio di formazione: "A Bologna mancherà anche lo squalificato Calhanoglu (oltre a Dzeko, ndr) e per sostituire i due titolarissimi c'è aria di pista cilena. Vidal infatti è in vantaggio su Gagliardini per affiancare Barella e Brozovic, mentre sarà Sanchez a fare coppia con Lautaro in attacco. Correa infatti ha smaltito il problema ai flessori, ma non gioca da un mese (Roma-Inter del 4 dicembre) e ripartirà dalla panchina.