Inter, quanto manca Calhanoglu. Innegabile l'importanza del regista nella squadra di Inzaghi, senza di lui la palla gira più lentamente, ci sono meno giocate in verticale, più difficoltà in costruzione e la difesa è meno protetta. Asllani? Al momento non può essere un'alternativa a Calhanoglu. Nessuno nella rosa dell'Inter può avvicinarsi alle prestazioni del turco, ma il regista albanese sta dimostrando di non riuscire a sostituirlo nemmeno per poche partite. Con Calhanoglu in campo l'Inter ha vinto il 71% delle gare disputate, senza il turco il 57%.