CdS – Inter, con la Samp vietato sbagliare: pesa quanto la gara con la Juventus

Vietato sottovalutare la Sampdoria e, soprattutto, sbagliare. L'Inter di Inzaghi insegue il quarto successo di fila in campionato, necessario per tenere il passo del Napoli capolista. Scrive il Corriere dello Sport:

"L’Inter vuole infilare il quarto successo di fila in campionato, quindi la sfida di questa sera ha la stessa importanza di quella con la Juventus di sabato prossimo. Insomma, non sarebbe così sorprendente se le rotazioni, rispetto al Viktoria Plzen, fossero ridotte al minimo. Dipenderà dal recupero dalle fatiche di mercoledì. D’altra parte, è vero che, poi, l’Inter sarà di scena in casa del Bayern, senza alcun interesse di classifica e, quindi, con possibilità di turn-over, ma i nerazzurri non si possono nemmeno permettere a cuor leggero un’imbarcata, per di più a pochi giorni dal match con i bianconeri".