Inter, emerge scenario a sorpresa: “Terza strada per cessione. Oaktree potrebbe decidere di…”

La cessione dell'Inter resta un tema molto caldo, nonostante le smentite di Steven Zhang in conferenza stampa ieri dopo l'assemblea dei soci. Secondo il Corriere dello Sport, oltre a Goldman Sachs e Raine Group, anche Oaktree, consapevole della precarietà della situazione, potrebbe muoversi per cercare acquirenti:

"Attenzione, inoltre, ai movimenti della stessa OakTree, che evidentemente conosce la criticità della situazione e, non avendo intenzione di prendersi carico dell’Inter, qualora Suning non riuscisse a restituire il denaro, si sta a sua volta guardando intorno a caccia di soggetti interessati a rilevare il suo debito. Anche quella, insomma, potrebbe diventare una strada per un potenziale investitore".