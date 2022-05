Sky – Inter, delineata la formazione anti-Empoli: resta un solo grande dubbio

Un solo grande dubbio di formazione in casa Inter per la sfida di domani contro l’Empoli che aprirà la 36ma giornata di Serie A

Un solo grande dubbio di formazione in casa Inter per la sfida di domani contro l’Empoli che aprirà la 36ma giornata di Serie A. Come riportato da Sky Sport, il grande dubbio di Simone Inzaghi è in attacco.

O Dzeko o Correa (leggermente avanti) in coppia con Lautaro Martinez. Sono in tre per due maglie col Toro favorito e più staccati invece Sanchez e Caicedo. Per il resto, formazione delineata per i nerazzurri: Skriniar, de Vrij e Dimarco (favorito su D'Ambrosio) in difesa, Dumfries (più di Darmian) e Perisic sulle fasce; a centrocampo Barella, Brozovic e Calhanoglu. Inzaghi è intenzionato a schierare i titolarissimi per l'Empoli, niente turnover con vista sulla finale di Coppa Italia. Infine, non convocato l'infortunato Alessandro Bastoni che ha già lasciato il ritiro di Appiano Gentile.