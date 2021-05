Inter, superata quota 90 per la 2° volta nella storia: difesa e attacco top

I numeri dell'Inter di Antonio Conte al termine della stagione 2020/2021, terminata con la vittoria dello Scudetto

La Coppa sollevata al cielo nell’ultima giornata di Campionato al termine di Inter-Udinese è l’ultima fotografia dell’incredibile stagione dei nerazzurri, imprendibili in Serie A con uno Scudetto conquistato con ben 4 giornate di anticipo grazie alla crescita della squadra passata dal lavoro e dal sacrificio di tutti i singoli.

L’Inter ha chiuso a quota 91 punti superando la quota 90 in un singolo campionato di Serie A per la seconda volta nella sua storia, con la miglior difesa (35 gol subiti) e il secondo miglior attacco del torneo ad una sola rete dall’Atalanta (89 vs 90 gol segnati).