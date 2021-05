Inter, Conte ringrazia i tifosi e loro gli scrivono: “Resta, ormai ci apparteniamo”

L'allenatore nerazzurro non ha ancora parlato con il presidente e i tifosi interisti lo ringraziano per lo scudetto e gli chiedono di restare

Sono ore di attesa in casa nerazzurra per l'incontro con Zhang. Le indiscrezioni contrastanti sulla sua permanenza o su un suo addio stanno un po' impensierendo i sostenitori interisti. Gli hanno subito risposto sotto al post pubblicato. I messaggi sono tutti dello stesso tenore: "Resta ancora noi, mister"; "Grazie a te per quello che hai fatto, ma adesso resta"; "Si è realizzato un sogno, ora mi auguro con tutto il cuore che tu possa restare"; "Alla fine stiamo ancora godendo, no?"; "Resta con noi, mister ormai sei uno di noi"; "Stay please".