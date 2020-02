TS – Inter, calcolata la quota scudetto: numeri non incoraggianti, ma il fattore Conte…

Tra i 90 e i 92 punti. È questa la quota scudetto di questa stagione secondo Tuttosport. Un traguardo alla portata dell’Inter, che però dovrà evitare ulteriori passi falsi dopo la sconfitta nello scontro diretto contro la Lazio.

“La recente tendenza della squadra di Conte (2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime cinque gare, media 1,4) non è certamente delle più incoraggianti, ma il tecnico leccese ha saputo, in passato, imprimere un’accelerazione notevole nei momenti cruciali del campionato. Per raggiungere quota 90, l’Inter dovrebbe fare 36 punti, come dire 12 vittorie e due sconfitte nelle ultime 14, oppure 11 vittorie e tre pareggi: difficile, ma fattibile. Se invece la quota scudetto fosse dettata dall’andatura laziale (quindi potenzialmente 94), per l’Inter si tratterebbe di compiere un’impresa pazzesca: 13 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 14“.