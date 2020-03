CdS – Inter, rabbia e fastidio per le ultime decisioni: nerazzurri i più penalizzati

Il Corriere dello Sport in edicola stamattina ha fatto il punto sulla situazione di casa Inter: “Le ultime decisioni devono essere ancora digerite. Al momento, prevalgono ancora rabbia e fastidio. Perché la realtà racconta che quella nerazzurra è la squadra più penalizzata, perché avrà un calendario intasato, con un altro clamoroso tour de force finale, per di più senza ancora sapere quanto potrà recuperare il match con la Sampdoria. La pressione sulle prossime gare di campionato si moltiplicherà, dovendo anche gestire l’ansia di non poter lasciare per strada altri punti. È vero che accanto all’Inter ci saranno sempre due asterischi a indicare le gare da recuperare. Ma risalteranno più quelli o il distacco da Lazio e Juve? Ovvio che la risposta sia il secondo, perché in un modo o nell’altro, per pensare ancora di poter vincere lo scudetto, Lukaku e soci, quei punti, dovranno riprenderseli”.