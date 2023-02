CdS – Inter, rabbia e frustrazione per Lautaro. “Scuse ai tifosi non sono uno slogan ma…”

"Lo sguardo assente, l’espressione scura. E la voce che spacca il silenzio come un tuono". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport

"Lo sguardo assente, l’espressione scura. E la voce che spacca il silenzio come un tuono". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alle parole di Lautaro Martinez di ieri post-partita: "Ricorderemo a lungo la faccia segnata dalla sconfitta di Lautaro Martinez, toro di poche e misurate parole, ormai matado nell’arena del Bologna. L’attaccante nerazzurro cerca le cose giuste da dire dopo il ko contro i rossoblù, le pesa, ma le cose che vanno dette arrivano sempre di getto, quasi d'istinto", spiega il quotidiano che sottolinea la rabbia e la frustrazione dell'argentino dopo la partita.

"Il bello è che il calcio ti dà sempre un’altra occasione. E’ la partita che viene dopo, quella che ti permette di ricordarti che cosa significa vincere. Certo, l’Inter di questo ultimo periodo è un mistero, una squadra che deve trovare quello che indica Lautaro. Continuità, intensità, direzione. Le scuse ai tifosi non sono uno slogan, Lautaro sente l’affetto della gente, della Milano nerazzurra. E da uomo responsabile avverte il peso di un’assenza. Ha corso, cercato la porta, dato un senso alla sua partita. Ma quella di Bologna resta una sconfitta amara, dolorosa, difficile da mandare giù anche per uno come il Toro", chiosa il CorSport.