Radu, appuntamento con l’Inter. Come in una delle sue canzoni preferite

Con le mani para ma suona anche il piano. Per Ionut Radu è una grande passione e lo ha raccontato qualche tempo fa su Inter Tv. Ha spiegato anche qual è una delle canzoni che lega all'arrivo in Italia, scelta insolita "Pulcino Pio" "e la sapevo tutto". Ah, sì? Proprio così. E poi "Non vivo più senza te", la canzone di Biagio Antonacci. Un'altra canzone italiana che gli piace molto è quella della Vanoni: "L'appuntamento". "Mi piace quasi ogni genere di musica, ma questa canzone la sento ogni giorno nel tragitto da casa alla Pinetina, mi è rimasta in testa".

Dicono che sia pronto per ritagliarsi minuti e spazio nella porta di Handanovic. Il suo momento sta per arrivare e non può mancare. Perché a quanto pare Inzaghi e lo staff del tecnico nerazzurro credono in lui. È rimasto a Milano per giocarsela e per esserci quando riuscirà a strappare un appuntamento importante all'Inter.