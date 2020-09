Inter, alle 9 il raduno ad Appiano: giornata di tamponi per tutti. Novità tra i portieri

Via alla nuova stagione dell’Inter. Alle 9 ad Appiano Gentile arriveranno i calciatori per sostenere i tamponi, gli allenamenti inizieranno nella giornata di domani.

“La finale di Europa League ha riportato entusiasmo e alzato l’asticella dell’ambizione, con l’obiettivo scudetto che – dopo tanti anni – sembra di nuovo alla portata. Al via della nuova stagione stamattina ci sarà un gruppo ristretto di giocatori: appuntamento alle 9 ad Appiano per chi non è impegnato con le nazionali. Insieme ai portieri Handanovic e Radu, ci sarà anche Padelli, pronto a firmare il rinnovo di un anno e a ricoprire il ruolo di terzo. Poi gli altri: Godin, Ranocchia, Candreva, Young, Agoumé, Asamoah, Sanchez e Lautaro. Il tempo di salutarsi, di effettuare i tamponi (come da protocollo), salutare chi alla Pinetina sta lavorando da qualche giorno come Hakimi, Nainggolan, Dalbert e Vagiannidis e gli infortunati Bastoni, De Vrij e Vecino impegnati nel lavoro di recupero, e via a casa”, spiega La Gazzetta dello Sport.