Inter, a Bologna Ranocchia al posto di De Vrij. TS: “Il senatore si è immerso…”

In vista del Bologna, l'Inter e Conte fanno i conti con il Covid: recuperati Handanovic e Vecino, ci sarà Ranocchia al posto di De Vrij

Antonio Conte può sorridere. L'allenatore dell' Inter potrà contare sul portiere e capitano Samir Handanovic , che dopo essersi negativizzato è tornato ad allenarsi ieri con il resto del gruppo. Il numero uno sloveno ci sarà nella sfida contro il Bologna , in programma sabato alle 20:45 allo stadio 'Renato Dall'Ara'.

Ieri è risultato negativo il tampone di Vecino , convocabile per la prossima gara, mentre restano positivi D'Ambrosio e De Vrij . Tuttosport è sicuro: l'olandese sarà sostituito contro i felsinei da Andrea Ranocchia .

Il quotidiano scrive: "Il senatore - unico nerazzurro in servizio permanente ed effettivo che ha vinto l’ormai “mitologica” Coppa Italia conquistata con Leonardo nel maggio 2011 - si è perfettamente immerso nel ruolo di uomo spogliatoio nel difficile compito di fare da controfigura all’olandese, uno a cui Conte non rinuncia mai per nessun motivo".