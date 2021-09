Inter, Ranocchia incontra il giovane difensore del Boca Valentini

In posa con la maglietta del club argentino che gli è stata portata in dono: il difensore interista ha postato la foto su Instagram

Stesso ruolo, difensori centrali. Andrea Ranocchia , sui social, ha postato una foto accanto a Nicolas Valentini, giovane giocatore del Boca Juniors. In Italia da qualche settimana, il giocatore ha incontrato il nerazzurro e gli ha regalato la sua maglia.

"È stato un piacere averti conosciuto - ha scritto l'interista che ha aggiunto anche - grazie per la maglia e in bocca al lupo per il tuo futuro!". I due si sono ringraziati a vicenda su Instagram.