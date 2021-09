Inter, ultimo anno per Ranocchia, D’Ambrosio e Kolarov: ecco i primi 2 sostituti

I dirigenti nerazzurri stanno già pensando al futuro, anche a lungo termine. Ci saranno da sostituire tre difensori

Tre difensori nerazzurri hanno rinnovato il contratto per una stagione al termine della trionfale cavalcata culminata con lo scudetto. Si tratta di Kolarov, D'Ambrosio e Ranocchia. Al termine di quest'annata, tutti e tre dovrebbero salutare la squadra nerazzurra e Marotta è già al lavoro per trovare i sostituti.

Due potrebbero già essere in casa. Quest'anno, infatti, sarà valutata con particolare attenzione la stagione di Zinho Vanheusden al Genoa. E lo stesso vale per Lorenzo Pirola al Monza. L'idea, infatti, è quella di riportare entrambi alla base per farne due dei sostituti del terzetto base.