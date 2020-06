Inter, senti Rastelli: “Tonali grande giocatore, deve giocare. Ma ho un debole per un altro”

“È il calciatore più attenzionato. Ha dimostrato di essere un grande giocatore e con la giusta maturità. Quando uno è giovane ed è bravo deve giocare. Lo vedo bene in qualsiasi grande squadra”. Così Massimo Rastelli, ex tecnico del Cagliari, ai microfoni di TMW, su Sandro Tonali, primo obiettivo di mercato dell’Inter.

Non sarà l’unico uomo mercato.

“Ho un debole per Castrovilli. Mi ha fatto piacere che si sia inserito bene. Non ha pagato lo scotto del passaggio di categoria. È un calciatore da tenere in grande considerazione”.