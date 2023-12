Inter-Real Sociedad, il programma della vigilia: a che ora la conferenza Inzaghi

Le attività per la stampa in programma domani alla vigilia dell'ultimo match della fase a gironi di Champions League

Giusto il tempo di tirare il fiato, per poi ripartire. L'Inter torna in campo martedì sera, per un match che mette in palio il primo posto nel girone di Champions League. Al Meazza arriva la Real Sociedad, avversario ostico, come dimostrato nei 90' d'andata all'Anoeta. Domani, quindi, già giornata di vigilia.