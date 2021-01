Roma-Inter, Conte chiede una reazione già vista. Lukaku c’è: insostituibile per due motivi

La sconfitta con la Sampdoria non ci voleva. È arrivata alle porte di due scontri diretti importanti come quelli contro Roma e Juventus. Sono le gare che attendono l’Inter e Conte si aspetta una reazione già vista. Come quella che la squadra ha avuto dopo l’eliminazione in Champions League. Dopo quella parentesi difficile è arrivato un filotto di gare con otto vittorie. “L’allenatore si aspetta quel tipo di reazione dai suoi uomini. Lukaku sta meglio e sicuramente con la Roma partirà dal primo minuto”, ha spiegato a Skysport Andrea Paventi. La formazione di Conte ha dimostrato di avere una dipendenza dal giocatore.

Per caratteristiche è difficile trovare un sostituto “per quello che dà a livello di gol ma anche per il lavoro che fa a livello di squadra. Per come riesce a salire la formazione nerazzurra quando lui è in campo. Ma è necessario superare questa dipendenza, bisogna essere pronti a sfruttare tutte le occasioni. Quello che non ha fatto ieri Sanchez. E a lui si chiede proprio di fare questo: essere in grado di tirare fuori il suo talento con il gol. Perché con la Samp è mancato quello, ma ha fatto un lavoro prezioso durante la partita. In questo l’Inter deve crescere. La squadra arriva tanto al tiro con 15 tiri e mezzo a partita in media. E non deve incassare gol. Adesso arrivano due partite in cui i nerazzurri affronteranno due squadre che sanno segnare e hanno una certa ambizione. L’Inter ha dimostrato di saper reagire nei momenti difficili. Deve farlo ancora”.

(Fonte: SS24)