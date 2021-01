Inter, Conte: “Nessun braccino, abbiamo creato e meritavamo di più. Loro cinici noi no”

Nella conferenza stampa post partita, Antonio Conte ha analizzato quanto successo sul campo di Marassi nella gara contro la Samp. Questa l’analisi del tecnico nerazzurro: «Non è facile essere sotto due a zero e trovare una partita in salita. L’Inter ha comunque prodotto e costruito diverse azioni da concretizzare. Alla fine non siamo riusciti e spieghiamo questa sconfitta».

NESSUN BRACCINO – «Può capitare di andare sotto. Ma penso che sia stata una gara un po’ strana, particolare. Per chi vede le partite di calcio diciamo che è girato tutto storto. Quindi stiamo a spiegare perché di una sconfitta. Non penso che la squadra abbia avuto il braccino, abbiamo dominato all’inizio e abbiamo creato azioni pericolose. Noi non abbiamo concretizzato. Loro hanno segnato il rigore e hanno raddoppiato essendo precisi su una seconda azione. Sono stati cinici a sfruttare le occasioni che hanno avuto e gli facciamo i complimenti a loro».

Che sentimento si porta l’Inter a casa? Meritavamo qualcosa in più ma invece andiamo a casa con una sconfitta, ha concluso.