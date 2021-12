Pasticcio sorteggi, come ha reagito l’Inter: “Tra la sede e la Pinetina…”

Il club nerazzurro ha dovuto accettare la sentenza delle urne che hanno decretato nella seconda estrazione il Liverpool come prossimo avversario di CL

Prima era l'Ajax, poi si è trasformato nel Liverpool. Il secondo verdetto arrivato dai sorteggi è stato duro per l'Inter. Per società e squadra - spiega il Corriere dello Sport - "delusione e sconcerto, ma anche sorpresa per come l’Uefa ha gestito la situazione. Prese di posizioni ufficiali, però, sono state prontamente scartate", si legge in un articolo di Guadagno. In molti avevano già pensato come organizzare il viaggio verso l'Olanda quando è arrivata l'ufficialità del sorteggio annullato.