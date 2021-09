Inter, recuperato Correa. CdS: “Ecco il piano, a meno di altri intoppi”

Joaquin Correa è recuperato per la gara contro l'Atalanta. È questa la buona notizia che arriva da Appiano per Inzaghi

Joaquin Correa è recuperato per la gara contro l'Atalanta. È questa la buona notizia che arriva da Appiano per Simone Inzaghi, il quale potrà contare sull'ex Lazio. "Dopo la frenata di giovedì, infatti, il “Tucu” ha svolto quasi l’intero allenamento in gruppo ed è rimasto in ritiro con i compagni. Significa che, se non ci saranno ulteriori intoppi, si accomoderà in panchina", commenta il Corriere dello Sport. Da capire, però, se l'argentino potrà giocare uno spezzone di match o se sarà tenuto a riposo per averlo al 100% contro lo Shakhtar nel match già decisivo in Champions League martedì.