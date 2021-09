Inter, recuperato Gagliardini: possibile spezzone di gara contro la Sampdoria

Il centrocampista nerazzurro è nuovamente a disposizione di Inzaghi: sarà convocato per la gara di domenica

Nella lista dei convocati dell'Inter per la gara di domenica contro la Sampdoria ci sarà anche Roberto Gagliardini: il centrocampista nerazzurro ha pienamente recuperato dal suo infortunio ed è tornato regolarmente in gruppo. Secondo Tuttosport non è da escludere un suo impiego per uno spezzone di gara: "Da tempo totalmente recuperato, l'ex Atalanta potrebbe essere impiegato anche per uno spezzone di gara, dato che, statistiche alla mano, si esalta quando gioca contro le genovesi".