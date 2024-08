Sky – Inter, Taremi da rivalutare: si proverà a recuperarlo per…

Mehdi Taremi si è infortunato nelle scorse ore, come anticipato da FCIN1908.it . L'attaccante iraniano dell'Inter si è sottoposto ieri a esami clinici che hanno evidenziato un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra , come riportato dal club nerazzurro in un comunicato.

Come riportato dall'inviato a Pisa di Sky a margine dell'amichevole di stasera, il giocatore verrà rivalutato e l'Inter prova a recuperare Taremi per la prima di campionato col Genoa. Ancora è presto per dire se ci sarà, ma lui farà di tutto per essere a disposizione di Inzaghi.