"Inter, che regalo al Sassuolo. Nerazzurri in vacanza". Così TuttoSport parla in prima pagina della sconfitta della squadra di Inzaghi a Reggio Emilia per uno a zero. Una vittoria importante per i neroverdi in chiave salvezza. Di spalla vengono riportate, dalla cerimonia in ricordo della strage di Superga, le parole di Buongiorno, obiettivo nerazzurro. Ad un tifoso che gli chiede di restare ha risposto: "Non penso di andare da nessuna parte".