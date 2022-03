Inter, Repice: “Il limite di Inzaghi è la non abitudine a lottare per certi traguardi”

Le parole del commentatore: "Lui si costruisce sempre lo spettacolo, ma anche se non va lo spartito è sempre lo stesso"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Francesco Repice, commentatore sportivo, ha parlato così spiegando secondo lui quale sia il limite di Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter: "La non abitudine a lottare per certi traguardi. Spalletti ha giocato per il vertice ed è abituato invece all'altitudine. Lui si costruisce sempre lo spettacolo, ma anche se non va lo spartito è sempre lo stesso".