Inter, CorSera: “Servono pesante restyling a centrocampo e due colpi in attacco. Messi…”

“Atalanta-Inter è il dessert del campionato, ma pure l’antipasto della prossima stagione. Il secondo posto non vale soltanto 10 milioni in premi, assegna pure il ruolo di anti-Juventus per la stagione che verrà”. Apre così l’articolo del Corriere della Sera in merito a Atalanta-Inter, match che chiude il campionato e che definirà la seconda classificata alle spalle della Juventus. L’Inter ha limato il gap che la separa dai bianconeri (da -21 dell’anno scorso al -4 attuale in classifica) e spera di scardinare il dominio della Juventus, in cui si vedono alcuni segnali di rottura.

VIETATO FARE CALCOLI – L’Inter, così come l’Atalanta, non potrà fare calcoli perché in caso di pareggio e di vittoria della Lazio, i biancocelesti arriverebbero secondi, relegando i nerazzurri al terzo o quarto posto. E sul tema mercato, il CorSera aggiunge: “L’Inter non va rifondata, ha bisogno invece di un pesante restyling a centrocampo, due colpi in attacco e pure di aggiungere qualcosa in difesa. A meno di non riuscire per davvero a prendere Messi, si sale per gradi, il secondo posto è il primo passo da fare”.