CdS – Inter, restyling a centrocampo: in quattro al passo d’addio, gli occhi del Milan su…

Il centrocampo dell’Inter cambierà molti interpreti nella prossima stagione. Ne è convinto il Corriere dello Sport, che spiega come Gagliardini, Asamoah e Borja Valero lasceranno il club nerazzurro. A loro potrebbe aggiungersi anche Matias Vecino, che potrebbe salutare in caso di offerta congrua.

Niente rinnovo per lo spagnolo ex Fiorentina: il contratto di Borja Valero scade a fine stagione e non sarà prolungato. Per quanto riguarda la conferma di Gagliardini restano molti interrogativi, mentre Asamoah – fermo a lungo per problemi al ginocchio – può finire in Turchia, al Fenerbahce.

Capitolo Vecino: l’uruguaiano ha molto mercato in Premier League, con l’Everton di Ancelotti su tutti che è pronto a prenderlo, mentre qualche mese fa anche il Milan si era messo sulle sue tracce. L’ex Fiorentina è valutato circa 20 milioni di euro, una cifra che permettere all’Inter una minusvalenza in caso d’addio.