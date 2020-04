VIDEO / Inter, D’Ambrosio e Gagliardini si allenano insieme in garage: “C’è da smaltire”

Con le giuste distanze ma si allenano insieme. I due centrocampisti dell’Inter, Danilo D’Ambrosio e Roberto Gagliardini si sono dati appuntamento nei garage delle loro villette per correre e smaltire i pranzi di Pasqua e Pasquetta.

Corsetta per i due che hanno abbandonato i tappeti in casa e sono scesi ad allenarsi nel parcheggio sotto casa. Spazio largo e lungo per provare anche con gli scatti. I due hanno condiviso con i follower il loro allenamento giornaliero. Con la benedizione di Conte che deve ritrovare i suoi in forma nel momento di una eventuale ripresa.