Inter, il retroscena su un gioiellino polacco: “Due anni fa era fatta, ma arrivò il no di…”

L’Inter è da sempre molto vigile sul mercato, soprattutto dei giovani: il settore giovanile nerazzurro si è infatti distinto negli ultimi anni come uno dei migliori, se non il migliore, d’Italia. Qualche anno fa, svela Calciomercato.com, il club di Viale della Liberazione aveva messo le mani su Filip Marchwinski, gioiellino polacco classe 2002. Oggi è ancora sulle sue tracce, ma con molta più concorrenza: “Il suo presente è la Polonia, il futuro è il grande salto. Magari in Italia, dove sono molti i club che hanno il suo nome sulla lista dei desideri. Su tutti l’Inter che, un paio di anni fa, volò in Polonia per chiudere l’affare ma il no della famiglia bloccò tutto. Ai nerazzurri, ora, si sono aggiunte Juventus e soprattutto Atalanta, sempre in prima linea quando si tratta di scoprire e valorizzare i giovani”, scrive il portale.