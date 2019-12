Inter, Samaden: “Vedere Esposito a San Siro vale tantissimi scudetti. Uno il nostro obiettivo”

Intervenuto ai microfoni di Inter TV, Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile nerazzurro, ha fatto il bilancio del 2019 dei ragazzi della Beneamata: “E’ stato un anno positivo, ma questo succede da anni: i risultati contano, ma vedere un ragazzo come Esposito affacciarsi in prima squadra e iniziare a mettere piede a San Siro vale tantissimi scudetti. Il confronto internazionale è fondamentale per la crescita: la Youth League è la competizione principale e anche quest’anno ha rappresentato un momento di grande crescita. I confronti internazionali permettono ai ragazzi di vivere una doppia esperienza formativa fuori e dentro al campo.

A noi piace investire e pensare che il percorso formativo non sia fatto solo di campo ma anche di esperienza fuori: e i confronti internazionali sono importanti. L’obiettivo deve essere quello di far crescere in miglior modo le ragazze e i ragazzi. Con la Primavera abbiamo fatto la scelta di far giocare una squadra molto giovane: sta facendo un percorso altalenante tipico dei giovani, ma permette a loro di crescere meglio. E’ questo l’obiettivo che abbiamo fissato con Piero Ausilio e Dario Baccin: cercare di far in modo che i ragazzi facciano esperienza in categorie superiori e questo può dare frutti in chiave crescita”.