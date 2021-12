Inter, retroscena rigore: “Calhanoglu voleva calciare: cos’è successo ieri”

Il Corriere dello Sport svela quanto accaduto ieri prima del gol del 2-0 di Lautaro Martinez su calcio di rigore

Secondo gol consecutivo dal dischetto per Lautaro Martinez . Anche ieri, il Toro ha segnato dagli undici metri, come a Venezia nella scorsa partita vinta dall’ Inter . Ieri, però, sul dischetto era pronto a presentarsi Hakan Calhanoglu...

Ne parla così oggi il Corriere dello Sport: “E’ arrivato un altro rigore e, dal dischetto, si è ripresentato Lautaro, come a Venezia. L’argentino ha fatto ancora centro. Ma è comunque da sottolineare quello che è accaduto prima della battuta. Era evidente che Calhanoglu si aspettasse di calciarlo. La verità, al di là delle dichiarazioni ufficiali («Possono tirare in 3 e io ho fiducia in tutti»), è che il primo rigorista è proprio il turco. Il “Toro”, però, si è preso il pallone e non l’ha mollato. Con Calha che è stato convinto ad allontanarsi dai compagni. Nulla di grave, comunque, anche perché per il turco sono arrivate le lodi di Inzaghi”, si legge.