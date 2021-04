Superlega, retroscena Zhang: “Primo a scendere dal carro. Dopo le 18 lo stop”

La Gazzetta racconta un retroscena sulle mosse di Steven Zhang nella riunione d'emergenza dei 12 club di Superlega

"È stato lui a guidare i contatti con gli altri. È stato lui a illustrare agli altri 11 colleghi di un viaggio mai iniziato quello che la Cina. Per carità, Zhang non ha mai tirato il gruppo. Ma sul carro è salito volentieri, stimolato dall’idea di un cambiamento. Ma dal carro è sceso pure per primo, due sere fa. C’era Steven collegato, nella riunione di martedì sera in cui i 12 decidevano come uscire dal tunnel nella maniera più degna possibile. Il presidente dell’Inter era stato relazionato dall’Italia sull’aria che tirava, sui rischi in ottica futura di un’operazione simile (...). E così, dopo le sei inglesi, Zhang ha alzato la mano e ha detto stop".