L’Inter riabbraccia il suo perno. E c’è il retroscena: “Con Conte il rapporto era quasi rotto”

Quando è in serata, i frutti si vedono. Eccome. In campo, dà equilibrio, tempi di gioco, ordine. Difficile privarsi di un giocatore così. Marcelo Brozovic ha dimostrato di essere ancora troppo importante per questa Inter. Con lui in campo (e in serata di grazia), al Borussia Park l’Inter è riuscita a ritrovare la sua solidità, la sua personalità e i suoi giusti equilibri in mezzo al campo. La dimostrazione di quanto il croato sia ancora un elemento indispensabile per la squadra di Antonio Conte. E pensare che con l’allenatore nerazzurro, nelle scorse settimane, i rapporti erano tutt’altro che idilliaci. Quando si parlava di una sua cessione utile per arrivare a Kanté, infatti, l’ex Dinamo Zagabria era davvero entrato nell’ordine di idee di lasciare l’Inter:

“L’agente del calciatore aveva promesso offerte dalla Premier, mai giunte in viale della Liberazione. Brozovic, ha accusato il colpo, non si è più sentito al centro del progetto e anche il suo rapporto con Conte iniziava a presentare crepe importanti“, si legge su calciomercato.com. Poi, però, tutto è andato al posto giusto, anche grazie alla fine della sessione estiva. E Brozovic, Covid a parte, si è ben presto ripreso il suo posto di perno del centrocampo nerazzurro.

Una situazione, quella vissuta in estate, che ha vagamente ricordato quella del gennaio 2018, quando Brozovic aveva già chiuso le valigie per volare a Siviglia: l’Inter aveva accettato l’offerta da 30 milioni di euro, ma Spalletti bloccò tutto per mancanza di alternative. E da lì cominciò, per Epic Brozo, una storia tutta nuova in nerazzurro da playmaker davanti alla difesa. Esattamente come quest’anno. Lì, al suo posto, al centro (campo) dell’Inter.

(Fonte: calciomercato.com)