Liverpool-Inter, Mesto: “Inzaghi e i suoi non hanno nulla da perdere. Se va male…”

La formazione nerazzurra dovrebbe ribaltare, nella gara di ritorno degli ottavi di CL, il due a zero incassato al Meazza

«La squadra inglese è una delle prime in Europa e l'Inter ci ha abituato a questi up e down. Tutto è possibile. E a questo punto la formazione di Inzaghi non ha nulla da perdere. Se passasse sarebbe un'iniezione di forza psicologica per tutti. Qualora invece le cose non andassero nel migliore dei modi avrebbe comunque perso contro una grandissima squadra. E avrebbe la possibilità di concentrarsi anima e cuore sul campionato. Non si può pensare di andare a giocare a Liverpool a viso aperto dal primo minuto eppure il fatto di avere in panchina Sanchez e Correa potrebbero dare cambio di passo se la partita si è messa in un certo modo. Non ci resta che augurarci che l'Inter riesca a fare una grandissima partita».