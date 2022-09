L’Inter alla ricerca della continuità: ecco l’obiettivo più realistico

L'unico modo per uscire dalla crisi e ritrovare certezze e fiducia, è un filotto di vittorie come avvenne lo scorso anno

Tre sconfitte in campionato e una in Champions. L'Inter è entrata in un vortice e per uscirne servirà un filotto di vittorie per ritrovare antiche certezze e fiducia. "Impensabile vincere e poi fermarsi un’altra volta, come è appena accaduto dopo i successi con Torino e Viktoria Plzen. L’Inter ha bisogno di un filotto di risultati utili, possibilmente vittorie", sottolinea il Corriere dello Sport.