Mandorlini: “Pellegrini come un padre. L’Inter è una squadra forte. Ricordo che anche noi…”

Nel corso della Domenica Sportiva, è intervenuto Andrea Mandorlini per fare gli auguri a Ernesto Pellegrini. L’allenatore ha ringraziato l’ex presidente nerazzurro e ha parlato dell’Inter di Antonio Conte: “Sono stato il primo acquisto italiano della sua gestione, siamo molto legati. Devo solo ringraziarlo, è stato un grande, era un po’ un padre per tanti di noi che eravamo giovani. Una persona eccezionale, basta guardarlo. L’Inter di oggi? È una squadra forte, a volte le cose ritornano. Ricordo che anche noi l’anno che vincemmo lo scudetto fummo eliminati in una partita rocambolesca con il Bayern Monaco dopo aver vinto 2-0 a Monaco. Da lì sembrava una stagione non positiva, poi abbiamo invece vinto il campionato. Siamo fuori dalle coppe, non ci resta che vincere il campionato“.

(Rai 2)