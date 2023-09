TS – Inter, oggi rientrano gli italiani e gli europei. Derby, Inzaghi ha scelto

Ovviamente al momento è ancora presto per dare certezze di formazione, anche se dagli spifferi di Appiano Gentile emerge la possibilità concreta che Inzaghi possa confermare in toto l’undici di partenza schierato nelle prime tre giornate di campionato".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.