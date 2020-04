Inter, possibili già in giornata i primi rientri dall’estero. Per quanto riguarda Godin…

Come anticipato quest’oggi dal Corriere dello Sport, l’Inter ha richiamato in Italia i calciatori tornati in patria per restare vicino alle loro famiglie, e già in giornata potrebbero registrarsi i primi rientri a Milano. Discorso diverso per quanto riguarda Godin, per cui ci potrebbero essere necessari tempi più lunghi:

“Brozovic si trova in Croazia. E, come per il resto degli “europei” – Handanovic è in Slovenia, Eriksen in Danimarca, Lukaku in Belgio, Young e Moses in Inghilterra -, il viaggio di rientro non sarà così lungo, al massimo un paio d’ore. Semmai, sarà più complicato per Godin, che deve arrivare dall’Uruguay. Per di più, di questi tempi, volare è tutt’altro che semplice. I giocatori dovranno organizzare dei voli privati, per cui ci vorranno dei tempi tecnici. Ecco perché non è ancora possibile stilare una vera e propria agenda dei ritorni, ma chi si è attrezzato per tempo, è atteso già per la giornata di oggi“.