Inter, per Gosens serve ancora pazienza: quando tornano lui e Correa

Niente Genoa per l'esterno tedesco e l'attaccante argentino: quando saranno di nuovo a disposizione di Inzaghi

Non è ancora il momento. Dopo il lunghissimo stop per infortunio, Robin Gosens è stato escluso dai convocati per la sfida di stasera da Simone Inzaghi. Come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, “per il tedesco serve ancora pazienza, non è partito ieri sera come Correa e Kolarov. I primi due torneranno tra i convocati nel derby di Coppa Italia di martedì”, si legge sull’edizione odierna del quotidiano. Rientro già fissato, dunque, per entrambi i nerazzurri.