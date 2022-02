Inter, Gosens rimane ad Appiano: niente Genoa, esordio martedì nel derby?

L'esterno tedesco non è partito con il resto della squadra per Genova, dove i nerazzurri giocheranno domani

Sul pullman dell'Inter, partito nel tardo pomeriggio di oggi in direzione Genova, non c'era Robin Gosens : l'esterno sinistro tedesco, infatti, rimarrà ad Appiano Gentile, dove proseguirà nel suo programma di recupero. Nessun intoppo o rallentamento: l'ex Atalanta, anche in caso di convocazione, sarebbe rimasto in panchina e non avrebbe debuttato con la nuova maglia. Il suo esordio in nerazzurro, secondo La Gazzetta dello Sport, dovrebbe avvenire martedì, in occasione dell'andata delle semifinali di Coppa Italia contro il Milan:

"L'obiettivo dello staff è quello di averlo per la prima volta arruolabile per il prossimo martedì, contro il Milan in Coppa Italia. E in quel caso, non per sorridere alle telecamere, ma per dare il contributo eventualmente negli ultimi minuti di gara. Il tedesco è lontano dalle partite ufficiali da fine settembre e c'è bisogno di mettere fiato nei polmoni. Inzaghi è ottimista, con l'ex Atalanta che si è allenato ancora in gruppo, in linea con il graduale percorso di recupero previsto".