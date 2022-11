Inter, tra una settimana il rompete le righe: rientro fissato per lunedì 3 dicembre

Una volta portato a termine l'ultimo impengo ufficiale del 2022, con la delicata trasferta sul campo dell'Atalanta, per l'Inter sarà tempo di pensare alla sosta invernale. Tuttosport riepiloga quello che sarà il programma dei calciatori non impegnati al Mondiale: "È intanto in via di perfezionamento il programma dell'Inter per la maxi-sosta mondiale. I giocatori che resteranno ad Appiano, dove si alleneranno fino al 19-20 novembre, poi avranno dodici giorni di vacanza, con rientro fissato lunedì 3: la partenza per il mini-ritiro a Malta è fissata per il 4 sera con arrivo per cena e primo allenamento il 5 mattina. L'Inter resterà nell'isola nel cuore del Mediterraneo fino al 9: durante la permanenza, oltre a una sgambata con una formazione locale, verrà giocata un'amichevole contro il Salisburgo (7 dicembre: evento già ufficializzato dagli austriaci). A completare l'avvicinamento alla ripresa della stagione agonistica, altre tre amichevoli: a Siviglia con il Betis (17 dicembre, ore 18: già ufficializzata) al Granillo con la Reggina e al Mapei con il Sassuolo (il 22 e il 28 dicembre: attesi gli annunci)".