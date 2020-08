Crosetti (Repubblica): “Inter riferimento dell’Italia. Dopo i nerazzurri, di più non c’è”

Dalle colonne di Repubblica, Maurizio Crosetti non ha risparmiato elogi all’Inter di Antonio Conte, dopo la qualificazione alla finale di Europa League. Il giornalista ha innalzato i nerazzurri a riferimento del calcio italiano. Ecco le sue parole:

“Gira e rigira, l’Italia del calcio ha l’Inter come riferimento. Ultima squadra ad essersi presa la Champions nell’avventura del famoso triplete, ora c’è modo di lucidare di nuovo la storia. E c’è modo, anche, di riassestare il rapporto tra allenatore e club, in fibrillazione da qualche settimana. Lukaku e Lautaro sono irrinunciabili (…). Il belga segna nella decima partita consecutiva in Europa League: da solo può aggiustare qualunque tipo di attacco (…). L’Inter se l’è giocata sempre. L’Europa League non è non è la coppetta che un tempo si chiamava Uefa e imbarcava squadre da ogni dove. Ora ci scivolano anche le illustri escluse dalla Champions, come l’Inter. Poterla vincere non solo dà senso a un’intera stagione, ma è peso specifico vero: dopo la Champions, di più non c’è. E dopo l’Inter, c’è meno ancora“.

(Fonte: La Repubblica)