Inter, rifiutata prima offerta Chelsea per Casadei: previsto un nuovo tentativo

Il Chelsea fa sul serio per Cesare Casadei: il club inglese ha fatto pervenire nella sede dell'Inter una prima offerta da circa 8 milioni di euro per il gioiellino classe 2003, prontamente respinta dalla dirigenza nerazzurra. Capitolo chiuso? Nient'affatto, secondo Libero: "L'ultimo astro nascente azzurro che potrebbe presto lasciare il Belpaese per vestire una prestigiosa maglia internazionale è Cesare Casadei, 19enne stella delle giovanili dell'Inter. 16 gol e 5 assist in 39 presenze complessive nell'ultima stagione con la Primavera nerazzurra per stregare il Chelsea, tanto da convincere il club londinese a offrire 8 milioni di euro. Un'offerta subito rifiutata dall'amministratore delegato interista Beppe Marotta.