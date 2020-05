Inter, riflessioni in corso su Umtiti: può arrivare a Milano, ma a una sola condizione

Inter e Barcellona proseguono nella ricerca delle contropartite giuste da inserire all’interno dell’affare Lautaro: il primo nome sembra essere quello di Junior Firpo, che andrebbe a colmare la lacuna nerazzurra sulla fascia sinistra. Per quanto riguarda il secondo, secondo Tuttosport la dirigenza interista starebbe tenendo in considerazione l’ipotesi Samuel Umtiti, difensore francese reduce da diversi problemi fisici. Il nazionale francese, campione del mondo nel 2018, può arrivare a Milano a una sola condizione:

“Per quanto riguarda il secondo nome, non volendo l’Inter mettere Arturo Vidal nell’affare (il suo cartellino, in scadenza tra un anno, sarebbe supervalutato), ha conquistato punti la candidatura di Samuel Umtiti che potrebbe essere quel centrale mancino da affiancare ad Alessandro Bastoni, unico specialista di piede sinistro in quel ruolo presente in rosa. L’Inter, alla luce dei tanti infortuni che hanno costellato la carriera di Umtiti, vorrebbe il centrale francese solo in prestito, ma le parti stanno parlando“.