CdS – Scudetto, tutto all’ultima giornata: l’Inter rimanda la festa del Milan

I nerazzurri vincono 1-3 sul campo del Cagliari grazie al gol di Darmian e alla doppietta di Lautaro e rispondono ai rossoneri

L'Inter fa il suo dovere: vince 1-3 sul campo del Cagliari e risponde al successo del Milan, rimandando il discorso scudetto all'ultima giornata. Questa l'analisi del Corriere dello Sport: "Niente scudetto... sul divano. L'Inter corsara all'Unipol Domus costringerà il Milan a conquistare almeno un punto in casa del Sassuolo se vuole cucirsi sul petto il tricolore. La lotta per il titolo, con i rossoneri a questo punto strafavoriti, rimarrà comunque aperta fino all'ultima giornata, come non succedeva dal 2009-10. A Inzaghi non resta che battere la Sampdoria (salva) e sperare in un... miracolo o se preferite in un epilogo come quello all'ultimo turno del 1999-2000, quando Simone ancora giocava e la sua Lazio beffò la Juventus ko a Perugia".