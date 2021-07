TS – Inter, Agoumé rimandato: troppo timido. Nainggolan? Vorrebbe essere a Cagliari

Questi i due rimandati, secondo Tuttosport, nella gara di ieri tra Lugano e Inter

Sono due, secondo l'edizione odierna di Tuttosport, i rimandati tra le fila dell'Inter dopo la gara di ieri sera contro il Lugano. Uno è Lucien Agoumé, che non ha convinto come regista: "Troppo timido e a tratti molle. Non dimostra sul campo tutte quelle qualità che ogni addetto ai lavori gli riconosce. Cicca la prima stagionale. Sicuramente da rivedere. Per essere il vice Brozovic serve molto di più".