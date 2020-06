Esposito, l’addio e l’interesse dei top club: Inter, il nuovo gioiello del Brescia è un rimpianto

Il nuovo gioiello del Brescia si chiama Andrea Papetti. Dopo Tonali e Cistana, il classe 2002 – che ha esordito in Serie A nella sfida contro il Sassuolo – è la nuova stellina delle ‘Rondinelle’ e uno dei giovani più interessanti del panorama italiano: non a caso è già entrato nel mirino di numerosi club, pronti a contenderselo.

Calciomercato.com sottolinea come Papetti rappresenti un rimpianto per l’Inter. Il calciatore, inserito da L’Equipe nella top 20 degli Under 18 più promettenti d’Europa, è cresciuto nel settore giovanile nerazzurro nella rosa dei 2002, ricchissima di talenti tra cui Sebastiano Esposito. Nel 2016 è arrivato l’addio in seguito alla decisione di non puntare sul difensore da parte del club, che ora può solo osservare da lontano la sua grande crescita.