Inter, rincorsa Sensi: “Due giorni fa gli è arrivato un messaggio forte da Conte”

E' arrivato il momento di spingere, per riprendersi l'Inter una volta per tutte. Stefano Sensi non vuole più aspettare

E' arrivato il momento di spingere, per riprendersi l'Inter una volta per tutte. Stefano Sensi non vuole più aspettare e corre veloce per ritagliarsi nuovamente un posto importante all'interno del mondo nerazzurro.

Dopo i tanti problemi fisici, il centrocampista si è allenato anche ieri, nel giorno libero concesso alla squadra da Antonio Conte. Che, domenica, ha inviato un messaggio forte e chiaro all'ex Sassuolo. La scelta di mandare in campo Vecino al suo posto, infatti, potrebbe essere letta come un cambio di gerarchie. Dunque, è arrivato il momento di spingere. Scrive Tuttosport:

"L’ex Sassuolo infatti è già arruolabile. Ma, dopo la moltitudine di problemi fisici subiti deve ritrovare il ritmo. Contro il Torino Conte ha gettato nella mischia Matias Vecino, regalando all’uruguaiano la prima presenza di questa annata. Sembra così consequenziale che Sensi sia scalato all’ultimo posto delle gerarchie della mediana nerazzurra. Motivo per cui adesso il ragazzo di Urbino si sta allenando ancor più duramente".

