Inter, il rinforzo per il centrocampo è già in casa. CdS: “Ha tutto ciò che vuole Conte”

Il mercato di gennaio è ufficialmente iniziato, e l’Inter proverà a regalare (nel rispetto delle ristrettezze economiche) ad Antonio Conte i puntelli necessari a puntare con decisione allo scudetto. Per quanto riguarda il centrocampo, secondo il Corriere dello Sport, il rinforzo potrebbe essere già in casa: Stefano Sensi.

“Il suo contribuito si è concretizzato nel miglioramento dello sviluppo della manovra. Insomma, con lui il gioco scorre più fluido. E non è solo questione di tecnica o di tocco, ma di rapidità di pensiero. Che poi è ciò che vuole Conte. Non a caso, all’inizio della scorsa stagione, l’ex-Sassuolo si era calato alla perfezione nello spartito contiano. […] Quello attuale ha tutta l’aria di essere un nuovo inizio. E, se così sarà, Sensi potrebbe davvero rivelarsi il rinforzo ideale per il centrocampo di Conte“.